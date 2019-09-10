حلة جديدة لـ«فيكتوري تيم» في رابعة جولات فورمولا1

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يظهر فريق فيكتوري تيم بحلة جديدة في منافسات جائزة شيامن الكبرى للزوارق السريعة- فورمولا1- الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019، والتي تستضيفها مدينة شيامن عروس إقليم فوجان جنوبي شرق جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18-20 أكتوبر المقبل، ويدخل الفريق إلى منافسات الجولة المرتقبة عبر زورقين كالمعتاد، الأول يقوده المتسابق السويدي اريك ستارك وصيف بطل العالم العام الماضي وبطل العالم في سباقات فورمولا 2 أربع مرات والثاني على متنه المتسابق الإيطالي الصاعد دافيد دل بين، الذي انضم حديثاً ليدافع عن ألوان مؤسسة الفيكتوري تيم في الحدث العالمي الكبير، وكان مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم وفي إطار جهوده المتواصل لتطوير الأداء في مؤسسة الفيكتوري تيم، وبعد دراسة النتائج التي تحققت في الفترة الماضية قرر إجراء تعديلات واسعة في الفريق من أجل مواصلة درب التألق العالمي في البطولات الكبرى، حيث تم التعاقد مع المتسابقين ستارك ودل بين لخوض التحدي العالمي وإكمال مشوار الفريق في البطولة العالمية 2019، كما قرر مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم اختيار واعتماد الإيطالي فرانكو كارفيلو مديراً فنياً ومشرفاً عاماً على الفريق في الجولات المقبلة.