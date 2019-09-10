«جميلة وضاوي» يتألقان في منافسات أبناء القبائل بالمرموم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، صباح أمس، تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن سباقات المرموم، وأقيم ستة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، ونجحت «جميلة» بشعار الغبشي سهيل الغبشي الشريفي، في حصد الصدارة بالشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق في توقيت قدره 7:50:8 دقائق، وقدم جوعان معيوف محمد العامري «النصيبا» على قمة الثنايا البكار المهجنات في ثاني الأشواط، وحسمت «النصيبا» التحدي بزمن بلغ 7:51:1 دقائق.

وظفر «ضاوي» الذي دخل إلى الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، بشعار سالم مبارك سالم الزرعي، بالصدارة، بعد وصوله خط النهاية بتوقيت قدره 7:59:3 دقائق، فيما سجل «زيزوم» توقيتاً رائعاً، ليهدي مالكه محمد عبيد راشد خليفة المهيري، المركز الأول في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات، عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى مرور 7:46:9 دقائق، وواصلت «أماني» المملوكة لأحمد بخيت كراز السبوسي، مشوار تميزها في عالم سباقات الهجن، بعد وصولها إلى سن الثنايا، حيث تمكنت من تحقيق التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بعد تحقيقها لناموس الشوط الخامس للثنايا البكار المحليات، مسجلة زمناً قدره 7:46:5 دقائق.

ويشهد ميدان المرموم، صباح اليوم، الظهور الأول للحول والزمول لهجن أبناء القبائل في الموسم الجديد، وذلك من خلال إقامة ستة عشر شوطاً، وتبلغ مسافة السباق 6 كيلومترات.