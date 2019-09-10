محمد بن زايد يستقبل بطل العالم للفنون القتالية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، المصارع العالمي حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة «UFC»، الذي تُوّج بطلاً للنزال الرئيس في بطولة «UFC»، وذلك في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أقيم في صالة «ذي أرينا» بحلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهنأ سموه البطل بأدائه، متمنياً له التوفيق ومزيداً من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

مواجهة

من جانبه، أعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم الذي يقدمه سموه لمختلف الرياضات. يُذكر أن منافسات الألعاب القتالية في اليوم الأخير من «أسبوع أبوظبي للتحدي» شملت 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.

تتويج

وكانت بطولة «UFC»، في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي، قد نجحت في جذب الأنظار بقوة، خاصة في النزال الرئيسي، والذي توج خلاله المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، بطلاً بعد فوزه على المصارع الأمريكي داستين بويريرو، وسط حضور كبير في صالة «ذا أرينا»، بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.

حظــيت البطولة بمتابعـ ــة إعلامية كبيرة مــن قبل وسائل الإعلام العالمية، نظراً لمشاركة نخبة اللاعبين العالميين في المنافسات التي اشتمــلت على 13 مواجهة، جمعت بين نخبة مــن المصارعــين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.



