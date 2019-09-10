نهيان بن زايد يعتمد تشكيل لجنة تنظيم مونديال السباحة 2020

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحـة المقــرر إقامتها في أبوظبي في ديسمبر 2020، برئاسة عارف حمد العواني وعضوية كل من: عبد الله محمد الوهيبي مديراً للبطولة، وخليفة بطي الشامسي، طلال مصطفى الهاشمي، محمد علي البادع، حميد عبد الله، سلطان سيف السماحي، أحمد إسماعيل الحوسني، أحمد عبد الله القبيسي، سيف الظاهري، صهيب عبد الله المرزوقي، سالم سلطان المعمري، مطر سعيد النيادي.

استراتيجية

وكلف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، اللجنة باعتماد الخطة العامة للبطولة استراتيجياً وفنياً ومالياً، واعتماد هيكلة البطولة والسياسات واللوائح والتعليمات المنظمة للبطولة، وكذلك اعتماد الفعاليات الرئيسية والمصاحبة، وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومسؤولياتها، وتكليف المدقق المالي واعتماد التقارير الدورية الصادرة، ومناقشة التقارير الختامية واتخاذ القرارات اللازمة لزيادة فعاليتها وتحقيق أهدافها.

نتائج

على جانب آخر، وصلت مساء أمس بعثة منتخبنا الوطني للسباحة للناشئين قادمة من الكويت عقب مشاركتها الناجحة في بطولة الألعاب الخليجية رقم 27 وشارك فيها منتخبنا في لعبتي السباحة وكرة الماء ونجح سباحو المنتخب في حصد 22 ميدالية ملونة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، كما حقق سباح منتخبنا الوطني سالم غالب، كأس أفضل سباح بالبطولة.