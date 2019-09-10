5 مباريات في انطلاق دوري أقوياء اليد اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تنطلق اليوم، منافسات دوري الرجال لكرة اليد للموسم 2019/‏ 2020، في نسخته الـ 43، بإقامة خمس مباريات، تقام جميعها في توقيت واحد حدد لها الساعة السابعة مساء، حيث يستضيف الشارقة حامل اللقب فريق مليحة الضيف الجديد، ويحل الجزيرة ضيفاً على العين، ويستقبل شباب الأهلي فريق الوحدة، ويلعب الوصل على أرضه مع بني ياس، ويستضيف النصر بصالته فريق الظفرة، وتعتبر هذه المسابقة الثانية ضمن أجندة موسم اليد، بعد ختام بطولة السوبر الجمعة الماضية، وتشمل الأجندة بطولتي كأس نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، والتي تمثل ختام الموسم 17 أبريل المقبل

وتشهد مسابقة الدوري هذا العام مشاركة 10 فرق، وهي مشاركة قياسية، إذا ما قورنت بالمواسم السابقة والفرق العشرة المشاركة، في منافسات الموسم الحالي هي: الشارقة حامل اللقب وشباب الأهلي والوصل والنصر، والجزيرة والعين، والوحدة والطفرة وبني ياس إلى جانب فريق مليحة الضيف الجديد على ساحة اللعبة، ومنافسات الرجال للمرة الأولى بتاريخ اللعبة منذ انطلاقتها بالموسم 1976/‏ 1977.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري الكامل من دورين، وستكون البداية اليوم وتستمر المنافسة حتى 27 مارس المقبل، وتشهد البطولة 90 مباراة، خلال 18 جولة، بمعدل 5 مباريات في كل جولة.