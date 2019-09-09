تشكيل لجان «آسيوية الناشئين» للملاكمة ومعسكر خارجي للمنتخب

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة، تشكيل اللجان العامة والفرعية التي ستشرف على تنظيم بطولة آسيا للناشئين والناشئات، المزمع إقامتها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 11 - 17 أكتوبر المقبل، ويتولى رئاسة اللجنة العليا للبطولة محمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد، كما تم تشكيل لجنة الاستقبالات والعلاقات العامة برئاسة عمر شامس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ولجنة الإعلام برئاسة عبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة، واللجنة المالية برئاسة حسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد، والذي أكد الحمادي أن اللجنة العليا للبطولة، ستجتمع مع ممثلي عدد من الدوائر الحكومية في الفجيرة الأسبوع المقبل، وذلك لتوفير المتطلبات اللازمة من أجل إخراج الحدث في أبهى صورة ولا سيما أنه يمثل أول بطولة قارية تستضيفها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن 27 دولة، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 30 دولة من مختلف مناطق آسيا، وأوضح الحمادي أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الأخير، لذي عقد في أبوظبي، تنظيم معسكر خارجي لمنتخب الناشئين والناشئات، في جورجيا من 25 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، لتجهيز لاعبينا ولاعباتنا لهذا الحدث الكبير، بهدف إدخالهم في أجواء البطولة والمنافسة على تحقيق إنجاز آسيوي غير مسبوق في رياضة الملاكمة، ولا سيما في ظل الدعم الفني واللوجيستي الكبيرين الذي تلقاه لعبة الملاكمة بعد انتخاب أنس العتيبة رئيساً للاتحاد الآسيوي ونائباً لرئيس الاتحاد الدولي، وتولي الإمارات لقيادة العمل الآسيوي من أجل نشر وتطوير اللعبة.