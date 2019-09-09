«دراجات الإمارات» تستهل مشوارها الآسيوي في الهند

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

يشارك منتخبنا الوطني للدراجات في بطولة كأس آسيا للمضمار التي تنطلق اليوم في نيودلهي الهندية، ويطمح منتخبنا في مواصلة تميزة في البطولات الآسيوية في السنوات الأخيرة والمنافسة بقوة مع نجوم آسيا في مختلف سباقات البطولة وتحقيق النتائج التي تؤهله لإضافة إنجازات جديدة على المستوى القاري، لاسيما بعد استعداداته الجيدة في معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا والمعسكر الداخلي في المنطقة الشرقية والمشاركة في طواف إندونيسيا والتدريبات المكثفة في مضمار زايد الدولي بالشارقة.

ويترأس البعثة التي وصلت نيودلهي، أول من أمس، نايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد للاتحاد، وتضم نجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف وجابر المنصوري وثنائي منتخب الشباب راشد المنصوري ومحمد اليعقوبي.