«شاهين» بطل افتتاح موسم البحر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج القارب «شاهين 39»، لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري، بطلاً لأولى جولات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020، وحقق السباق الافتتاحي، النجاح المطلوب في وصول عدد المشاركين إلى 79 قارباً على متنها ما يزيد على 1200 بحار رسموا لوحة الماضي الجميل في أجمل الوجهات السياحية في الخليج العربي، في اتجاه خط النهاية بشواطئ جميرا، لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية، ولم تسجل أية حالات مخالفة، خلال مراحل السباق والذي سار بسلاسة، ووصل القارب شاهين البطل إلى خط النهاية، في زمن قدره 41 دقيقة، متفوقاً على صاحب المركز الثاني القاري «زلزال 217»، لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي وصاحب المركز الثالث «برق 230»، لمالكه محمد جابر الحمادي وبقيادة النوخذة جابر محمد الحمادي، وبعد ختام السباق مباشرة، جرت مراسم تتويج أبطال السباق في عرض مياه الخليج العربي بحضور نواخذة وملاك القوارب الثلاثة الأولى، حيث قام كل من محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات مشرف السباق بتقديم الكؤوس للأبطال.

حارب يشيد

وبارك محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي، النجاح التنظيمي والفني لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع افتتاح الموسم الرياضي البحري الجديد، وأشاد حارب بالتعاون الكبير الذي شهده السباق بين اللجنة المنظمة والنواخذة والملاك المشاركين، الأمر الذي أسهم في وصول معظم القوارب بسلام إلى خط النهاية وفي وقت قياسي ومناسب.

شراكة ناجحة

ومن جانبه، وجه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف دائماً وراء إنجاح السباقات وفي مقدمة تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي (الإنقاذ البحري ومركز شرطة الموانئ) لدورهم المؤثر في تنظيم وتأمين السباق، كما ثمن دور مؤسسة دبي للإعلام وأسرة قنوات دبي الرياضية والتي قامت مشكورة بنقل السباق على الهواء مباشرة وكذلك قناة ياس، التي شكلت حضوراً مهماً في السباق.

بداية مبشرة

وبدوره، أكد النوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي مالك القارب «شاهين 39»، أن انطلاقة الموسم الرياضي البحري في دبي، جاءت طيبة ومبشرة رغم الظروف التي صاحبت السباق وهي أمور تحدث في العادة مع بداية أي موسم، وعبر الرميثي عن سعادته بالتألق الذي أظهره القارب شاهين في أول السباقات البحرية، مشيراً إلى أن مجموعة العديد للقوارب الشراعية المحلية تنشد دائماً التفوق، مشيداً بقدرات النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري والذي قاد شاهين 39 بحنكة ودراية إلى المركز الأول.