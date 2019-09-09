فتح باب التسجيل بسباق المرحباني للبوانيش في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق المرحباني للبوانيش الشراعية الذي ينظمه النادي يوم السبت المقبل بكورنيش العاصمة، ويعد سباق المرحباني الجولة الثانية ضمن روزنامة النادي لسباقات التراث البحري موسم 2019 في فئة البوانيش الشراعية، التي تحظى باهتمام بالغ كونها من الفئات ذات الخصوصية الكبيرة لاسيما وأنها واحدة من أهم معالم التراث البحري الإماراتي وصناعة إماراتية خالصة، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل للبحارة الراغبين في المشاركة يوم الخميس المقبل.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية قيّمة للفائزين بالمراكز الأولى في السباق، وتعقد اللجنة المنظمة للسباق اجتماعات مستمرة مع الجهات المشاركة في الحدث على رأسها جهاز حماية المنشآت، لمناقشة التجهيزات الخاصة بالسباق والتأكيد على جاهزية الأمور كافة لانطلاق المنافسات بشكل آمن، كما تعقد اللجنة الفنية اجتماعات متواصلة لمناقشة المواصفات الفنية ووضع التعليمات الخاصة بقوانين السباق لتعميمها على المشاركين، وسوف تخضع البوانيش المشاركة، لفحص فني شامل للتأكد من سلامة القياسات، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمعايير المحددة للسباق من جانب اللجنة الفنية.

وأعلن النادي عن أن تجهيزات خاصة لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والمقرر إقامته أواخر شهر أكتوبر المقبل، وهو أضخم وأكبر سباق في هذه الفئة في المنطقة.