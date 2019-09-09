85 لاعباً يمثلون الإمارات في جولة غراند سلام للجوجيتسو بأمريكا

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت أندية الوحدة والعين والظفرة وبني ياس والجزيرة والشارقة وأكاديمية (إيه إف إن تي)، مشاركتها في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تحتضنها مدينة لوس آنجلس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، ويبلغ إجمالي عدد لاعبي ولاعبات الإمارات المشاركين في الحدث 85 لاعباً ولاعبة، قاموا بالتسجيل، وأكدوا جميعاً الوجود في قلب الحدث للمنافسة على الفوز بالميداليات في مختلف الفئات، وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام أن أكاديمية الوحدة ستشارك بـ 31 لاعباً ولاعبة وأكاديمية (إيه إف إن تي) بـ 19 لاعباً، فيما ستدفع الظفرة بـ 14 لاعباً ولاعبة، والعين بـ 12 لاعباً ولاعبة، والجزيرة بـ 11، وبني ياس بـ 8 لاعبين، والشارقة بلاعبين اثنين، وأما عن إجراءات الوزن الرسمية، فقد أشار إلى أن المرحلة الأولى سوف تنطلق يوم 13 الجاري، خلال الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء، وسيشرف عليها نخبة الحكام الدوليين الذين تم الاتفاق معهم على إدارة منافسات البطولة خلال اليومين.

مشاركة كبيرة

وقال البحري: تجاوز عدد اللاعبين المسجلين للمشاركة في جولة لوس آنجلس ، حتى اليوم 500 لاعباً ولاعبة من 45 دولة، تمثلها 126 أكاديمية، من مختلف قارات العالم، وسوف تقام المنافسات على 5 أبسطة بشكل متوازٍ في الوقت نفسه على صالة جامعة اسوزا، التي أقمنا عليها من قبل أولى جولات أبوظبي غراند سلام في لوس آنجلس منذ 4 سنوات، والتي تتسع لـ 3 آلاف مشجع، وتتميز بمرافق مميزة توفر كل عناصر المتعة والتشويق للجماهير.

جوائز ضخمة

وعن جوائز الجولة، قال البحري: تم رصد 225 ألف دولار أمريكي للفائزين بالمراكز الأولى بمختلف الفئات، وفي ظني أن هذا المبلغ يمثل أكبر جوائز لأي بطولة في العالم تقام بنظام الجولات، الأمر الذي أسهم في ارتفاع وتزايد متابعي وراغبي المشاركة في سلسلة الجولات، برغم أننا قمنا في الموسمين الأخيرين بوضع الكثير من المحددات والشروط التي تقلل من عدد المشاركين، ومنها استبعاد فئة الحزام الأبيض، واستبعاد فئتي الأساتذة 3 و4، واحتساب النقاط للفئات المعتبرة التي نستهدفها فقط، سواء للبالغين تحت سن الـ 30 عاماً، أو للناشئين في الحزام الأزرق تحت سن الـ 18 عاماً.

ملك البساط

وعن منافسات «ملك البساط» التي ستقام على هامش بطولة لوس آنجلس غراند سلام، أوضح أنه سيشارك فيها 8 لاعبين من أبرز أساطير اللعبة في العالم، وهم الأمريكي ناثان ميندلسون، والنرويجي تومي لانجاكر، والبرازيليون جوستافو باتيستا، وايزاك براز، ومانويل ريبامار، ماركوس تيناكو، ودييجو رامالهو، والسويدي ماكس ليندبلاك، وتم تخصيص 42 ألف دولار أمريكي للفائزين بالمراكز الأولى فيها، على أن يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 10 آلاف والثاني 5 آلاف.