نهيان بن زايد: الفنون القتالية تشهد رواجاً عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالنجاح اللافت الذي حققته بطولة أبوظبي «UFC» التي استضافتها العاصمة، أول من أمس، وسط حضور كبير، وأثنى سموه على دعم القيادة الرشيدة التي وفرت البنية التحتية المميزة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية حتى أصبحت أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية في شتى المجالات.

وأوضح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن أبوظبي تحرص على إقامة الفعاليات العالمية التي تلبي تطلعات الجماهير في كل الرياضات والألعاب، مما يعزز مكانة العاصمة كوجهة سياحية عالمية في مختلف الأحداث.

وقال: إن رياضة الفنون القتالية باتت تجد رواجاً كبيراً في العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، ومن هنا فإن النجاح الذي سطرته أبوظبي في استضافة هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه من شأنه أن يضفي المزيد من التقدم والتطور على صعيد رياضات الفنون القتالية في السنوات القادمة.

كما وجه سموه التهنئة إلى البطل الروسي حبيب محمدوف على الفوز الكبير الذي سطره في أبوظبي، وهنأ كافة الأبطال الذي نالوا تشجيعاً كبيراً من قبل الجماهير التي تواجدت بكثافة في هذا الحدث العالمي والفعاليات المصاحبة له.

متابعة متميزة

وكانت بطولة «UFC»، في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي، أمس، قد نجحت في جذب الأنظار بقوة، خاصة في النزال الرئيسي، والذي توج خلاله المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، بطلاً بعد فوزه على المصارع الأمريكي داستين بويريرو، وسط حضور كبير في صالة «ذا أرينا»، بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، بحضور رفيع المستوى تقدمه الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الإمارات لدى السعودية، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

حظيت البطولة بمتابعة إعلامية كبيرة من قبل وسائل الإعلام العالمية، نظراً لمشاركة نخبة اللاعبين العالميين في المنافسات التي اشتملت على 13 مواجهة، جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومتابعة متميزة من كافة وسائل الإعلام.

أجواء حماسية

من جانبه، أكد المصارع العالمي حبيب نور محمدوف أنه لم يكن يتوقع أن يحظى بكل هذا الدعم الجماهيري الكبير في أول نزال يخوضه بالإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مشيرا إلى أنه فخور باللعب أمام كل هذا الحشد من الجماهير في أبوظبي المدينة التي تعد الأكثر أمانا في العالم، والتي تحظى بحب وتقدير كبير في قلبه مع مدينة دبي التي أبهرته.

نتائج

جاءت نتائج بطولة «بطولة UFC» التي تعتبر أول فعالية من نوعها منذ أن وقعت دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة شراكة مع اتحاد فنون القتال المختلطة لمدة خمسة أعوام في أبريل الماضي. كالتالي: فاز الروسي عمران أحمدوف على الأمريكي زاك كومينجيس بفارق النقاط، والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام، والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب، كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان أزيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين، والجنوب أفريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط.