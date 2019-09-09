مكاسب عدة للإمارات في بطولة المواي تاي المفتوحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس، منافسات بطولة المواي تاي المفتوحة الثانية، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بجزيرة ياس - أبوظبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين الهواة والمحترفين لمختلف الفئات العمرية، والتي كان مسك ختامها منافسات الناشئين تحت 17 سنة، والتي تزامنت مع فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي 2019»، الذي تميز بسلسلة من الفعاليات للرياضة البدنية والأنشطة الترويجية، التي رسخت مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للترفيه في المنطقة، وحققت البطولة مكاسب عديدة للإمارات قبل استضافة بطولة آسيا نهاية العام الجاري.

وعقب ختام المنافسات، قام طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي، المدير التنفيذي للاتحاد، وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة، مدير ادارة الأنشطة بتتويج الفائزين في المنافسات.

وثمّن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي، رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لفعاليات البطولة، موضحاً أن الرعاية ساهمت في ارتفاع مستوى البطولة السنوية المفتوحة التي شهدت مستويات متقدمة، من شأنها أن تسهم في صقل لاعبي المنتخب الوطني للمواي تاي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا في ديسمبر المقبل، مثمناً دور كل من ساهم في إنجاح البطولة، التي حققت العديد من المكاسب الفنية.