اتحاد التايكواندو يعتمد روزنامة الموسم الجديد

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اعتمد اتحاد الإمارات للتايكواندو روزنامة الموسم الجديد 2019- 2020، والذي حدد لانطلاقته الـ 12 أكتوبر المقبل، والذي يتضمن إقامة 15 بطولة رسمية، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده اتحاد اللعبة، أمس، بفندق بلودايموند في الفجيرة، بحضور العميد أحمد الزيودي رئيس مجلس الإدارة، وزايد السويدي نائب الرئيس، وراشد الخديم الأمين العام. واستهل الزيودي المؤتمر بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو على الدعم اللامحدود.