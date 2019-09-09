الكتبي.. قصة نجاح جديدة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قد لا تحظى انتقالات اللاعبين الخاصة بالألعاب الرياضية باهتمام البعض، على عكس الساحرة المستديرة التي تتصدر «الميديا» بجميع أنواعها، ولكن الأمر يكون مختلفاً عندما يتعلق بالجوجيتسو وببطل منتخبنا الوطني فيصل الكتبي، والذي يعتبر علامة فارقة وفخراً للعبة على المستويين الآسيوي والدولي.

ولفت الكتبي الأنظار بانضمامه إلى بني ياس، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفوزه بـ6 نزالات في الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ما ساهم في تأهل «السماوي» إلى الجولة الثانية للبطولة.

بطل منتخبنا للجوجيتسو دافع عن شعار فريق «777» التابع للاتحاد لسنوات ماضية، وتهافتت عليه الأندية للموسم الجديد وطالبت بخدماته، لكنه فضّل الانضمام إلى «السماوي» بهدف رفع القيمة الفنية للمنافسة في المسابقات المحلية، وأن يكون لفريق بني ياس نصيب بدلاً من احتكار أندية الوحدة والعين والجزيرة.