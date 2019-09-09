تحضيرات مكثفة لدورة غرب آسيا البارالمبية الثانية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تستعد العاصمة الأردنية عمان لاستضافة دورة غرب آسيا البارالمبية الثانية التي تنطلق الاثنين المقبل، ومع اقتراب موعد إزاحة الستار عن منافسات الدورة التي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع، تسارعت التحضيرات، من أجل إتمام كافة التجهيزات، وقال الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ومقره في إمارة الشارقة: نشهد منذ أشهر حجم العمل الكبير والجهود الجبارة المبذولة والترتيبات عالية المستوى التي تبذل من قبل اللجنة البارالمبية الأردنية، واللجنة المنظمة العليا التي يرأسها د. محمد أبو رمان وزير الشباب والثقافة الأردني، وتابع: نحن على ثقة بأن هذه الجهود ستكلل بالنجاح لإبراز صورة الأردن الحضارية والمشرقة بفضل كفاءة الكوادر الأردنية الفنية والتنظيمية والإدارية.

وأوضح بني رشيد أن الدورة سيشارك فيها 700 رياضي ورياضية من 12 دولة، من بينهم أبطال الإمارات، يتنافسون على 300 ميدالية ملونة لـ6 ألعاب هي ألعاب القوى، كرة الطاولة، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، والبوشيا.

وأضاف: من شارقة الخير عاصمة الثقافة وحيث مقر الاتحاد البارالمبي، إلى عاصمة النشامى، نتوجه بخالص الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة وكل من يعمل من أجل أن تتحقق الأهداف المنشودة من تنظيم الدورة.