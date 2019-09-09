اختيار قائمة الإمارات في «الفجيرة لبناء الأجسام»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

كشف اتحاد بناء الأجسام عن القائمة الموسعة لتمثيل الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام، والتي تستضيفها الدولة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة بالفترة من 5-10 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وضمت القائمة 40 لاعباً وقع عليهم الاختيار من قبل لجنة المنتخبات، برئاسة أحمد جوهر ومدرب المنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل، وتضم القائمة عدداً من نجوم اللعبة الفائزين بميداليات ملونة في مختلف الأوزان في الفيزيك وبناء الأجسام ممن حققوا ميداليات ملونة في بطولات العرب وآسيا وغرب آسيا والبطولات الدولية المفتوحة التي أقيمت العام الماضي والحالي، وشهدت القائمة الموسعة عودة بطل العالم وآسيا السابق محمد سالم الزحمي للمشاركة مع المنتخب الوطني الأول، ويبرز إلى واجهة اللاعبين الذين تم اختيارهم إضافة إلى محمد الزحمي كل من أيوب العمري وخالد موسلوه وعبد الله روستم وموسى إبراهيم البلوشي وعبد الله مبارك المطيري وخليفة برمان وسهيل زهران وعبد الله درويش وعدنان الخيال.