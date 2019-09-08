محمدوف يهزم بويريرو في النزال الرئيسي لبطولة (UFC) في أبوظبي

المصدر: وام





توج في ساعة مبكرة من صباح اليوم " الأحد " المصارع الروسي حبيب نور محمدوف بطلا للنزال الرئيسي من بطولة (UFC) في ختام اسبوع أبوظبي للتحدي وذلك بعد فوزه على المصارع الأميركي داستين بويريرو وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي تقدمه الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى جانب عدد كبير من مسؤولي المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

و اشتملت منافسات الألعاب القتالية في اليوم الختامي من اسبوع أبوظبي للتحدي على 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.

فقد فاز الروسي عمران أحمدوف على الأمريكي زاك كومينجيس بفارق النقاط والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب.

كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان ازيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين و الجنوب افريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط.

و فازت سارة موراس الكندية على منافستها الجورجية ليانا جولوا فيما تعادل كل من الروسي زبير توخوجوف مع البريطاني ليرون مورفي بعدد النقاط وفازت الايرلندية جان كاليدرود على الأمريكية أندريا لي بفارق النقاط الذي حققته في الجولة الأخيرة.

وفي النزالات الخمسة الرئيسية الأخيرة تغلب البرازيلي دييجو فيريرا على الروسي ميربيك تازيموف بفارق النقاط و فاز الأميريكي كورتيس بلايديز بالضربة الفنية القاضية على منافسه الروسي شاميل عبد الرحيموف وتغلب اسلام ماخاشيف بقرار الحكام بعد الجولة الثالثة، وفاز الأميريكي بول فيلدر على البرازيلي اديسون باربوزا بفارق النقاط.

و عن نزال حبيب نور محمدوف وبويريرو فقد تفوق محمدوف في الجولة الأولى لكن بويريرو تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير وأكد حبيب أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي .

و حضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي إرينا التي تتسع لـ 15 ألف مشجع وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظمتها دائرة أبوظبي للثقافة و السياحة بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية.

وكان من اللافت حضور أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف الذي لم يخسر في آخر 27 نزالا وتابع المنافسات الملايين حول العالم من عشاق الألعاب القتاليبة والمصارعة والألعاب القتالية.