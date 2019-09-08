لابا كودجو.. نصير الفقراء في توجو

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

المبادرات الإنسانية لا تتوقف عند شخص بعينه أو فئة محددة في المجتمع لكن حب مساعدة الآخرين وما يولده من شعور بالسعادة الغامرة يدفع البعض إلى تقديم مثل هذه المبادرات التي تفيد أفراد المجتمع، ولا سيما التي تعاني الفقر والعوز منها، ومن الشخصيات الرياضية التي ساهمت في هذا الجانب مبادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الجديد التوجولي لابا كودجو في شهر يوليو الماضي، عندما قام بتوزيع المساعدات والمواد الغذائية على المحتاجين والفقراء في موطنه توجو، حيث كشفت لافتة حملت صورة كودجو بقميص ناديه العين الجديد خلف مواد ومؤن غذائية يستعد المحتاجون لتلقيها عن المبادرة الطيبة التي قام بها اللاعب، والتي لاقت الإعجاب والتقدير.

قلب كبير

ومن الواضح أن لابا كودجو لاعب العين الجديد يحمل قلباً كبيراً يحب مساعدة الآخرين ورسم البسمة على شفاه الضعفاء منهم، لذا فهو أحد صناع الأمل، وكان المحترف التوجولي لابا كودجو، قد انضم إلى صفوف الكرة بنادي العين في يوليو الماضي، في صفقة من العيار الثقيل، حيث ظفر العين بلاعب نهضة بركان المغربي، بعد صراع قوي مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اللذين دخلا في صراع لضم اللاعب التوغولي، قبل أن تحسم إدارة «الزعيم» الصفقة لمصلحة بطل دوري الخليج العربي 13 مرة.

هداف إفريقيا

ويعد لابا كودجو من أبرز اللاعبين الذين برزوا في قارة أفريقيا في الموسم الماضي، وبالتحديد في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، حيث تزايدت شعبية اللاعب التوغولي مع ناديه نهضة بركان المغربي هذا الموسم، أمام العروض القوية التي قدمها محلياً وقارياً، وفاز كودجو بلقب هداف كأس الاتحاد الأفريقي، برصيد 8 أهداف، رغم خسارة نهضة بركان اللقب في النهائي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح، كما يتصدر لابا كودجو جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفاً.