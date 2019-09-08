«طبية اتحاد الكرة» تعقد ندوة لصحة الفم والأسنان للرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الطب الرياضي، في اتحاد كرة القدم، اجتماعها الدوري بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي وحضور كل من الدكتور مجدي إسكندر، والدكتور سعيد آل ثاني، والدكتور مراد الغرايري، أعضاء اللجنة إلى جانب حضور ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وقال الدكتور مصطفى الهاشمي: إن اللجنة قررت عقد ندوة طبية تحت عنوان «صحة الفم والأسنان للرياضي» وسيتم قريباً تحديد موعد انعقادها، سيتم خلالها مناقشة إصابات الأسنان المرتبطة بالرياضة وسبل علاجها والوقاية منها طبقاً لمعايير الرعاية الصحية الشاملة للرياضيين، وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، وتم الاتفاق على بعض الأمور الفنية الطبية، لصالح المنتخبات الوطنية والأندية والأجهزة الفنية.