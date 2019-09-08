أداء باهر في أولى جولات «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس الجولة الأولى من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات في نسختها الرابعة، والتي أقيمت في صالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي، وشهدت البطولة مشاركة كبيرة للاعبات مواطنات من شتى أنحاء الدولة، وسط حضور جماهيري غفير.

واستضافت الجولة الأولى من بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو منافسات ضمن ثلاث فئات للناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، وشهدت مشاركة أكثر من 330 رياضية من 9 أندية مختلفة على مستوى الدولة.

وقدمت اللاعبات الإماراتيات المشاركات أداءً باهراً، يعكس تطور الأداء والخبرات التي اكتسبنها منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى خلال الموسم الرياضي 2016-2017. ومما أسهم في رفع مستوى المنافسات في البطولة تواجد لاعبات مثلن دولة الإمارات في البطولات العالمية والقارية خير تمثيل، وحققن إنجازات رائعة من خلال الفوز بأربع ميداليات من أصل 11 في بطولة آسيا الرابعة للجوجيتسو التي أُقيمت في منغوليا يوليو الماضي، فضلاً عن تحقيقهن عدداً من الميداليات الملونة في بطولة نور سلطان الكبرى بكازاخستان في وقت سابق من العام الجاري.

وتألقت لاعبات أندية الوحدة والعين والظفرة خلال منافسات الجولة الأولى، ونجحن في حصد أكبر عدد من الميداليات. كما تألق الحدث بحضور جمهور واسع من السيدات، اللاتي قدمن لتشجيع اللاعبات المتميزات، ورفع المعنويات، ما يؤكد انتشار هذه الرياضة الراقية.

ونجحت لاعبات نادي الوحدة في تسجيل 675 نقطة في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات نادي العين 590 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات نادي الظفرة في المركز الثالث بتسجيلهن 581 نقطة خلال الجولة الأولى من بطولة «أم الإمارات».

وأكدت سميرة الرميثي أن بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو تتبوّأ مكانة مرموقة ضمن أجندة الاتحاد، في ظل حصولها على دعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة الحريصة على إعداد جيل من الرياضيات المحترفات القادرات على تحقيق الإنجازات القارية والعالمية.

وأضافت الرميثي أنه ومنذ انطلاقة النسخة الأولى للبطولة في موسم 2016 /‏2017، شهدنا زيادة ملموسة في أعداد المشاركات الراغبات في التميز والتألق على صعيد رياضة الجوجيتسو، وهو ما ظهر جلياً من خلال المستوى الاحترافي الكبير للاعبات في الجولة الأولى من البطولة.