«الأولمبية» تعتمد النموذج الموحّد للفحص الطبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية آليات تعزيز الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم من خلال المستويين الفني والصحي وسلامة الرياضيين، وذلك عبر القيام بزيارات ميدانية إلى المستشفيات المعتمدة للفحص الرياضي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة من خلال النموذج الموحد الذي سيتم اعتماده وتعميمه قريباً.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وترأسه الدكتور هاشل الطنيجي رئيس اللجنة، حيث تم اعتماد النموذج الموحد للفحص الطبي بصورة مبدئية، والذي سيكون إلكترونياً في المستقبل.

ورحبت اللجنة بالتعميم الموجه من قبل الهيئة العامة للرياضة بخصوص ضرورة حصول جميع العاملين في القطاع الطبي الرياضي من أطباء وفنيين على التراخيص الطبية لمزاولة المهنة من الجهات الحكومية المختصة.