75 قارباً تدشن سباقات دبي البحرية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتجه الأنظار اليوم، إلى شواطئ دانة الدنيا دبي، التي تحتضن تظاهرة تراثية رياضية بحرية كبيرة، مع إقامة الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح فعالياته بالموسم الرياضي الجديد 2019-2020، وأكملت اللجنة المنظمة في النادي، كافة الترتيبات لانطلاقة السباق عند الساعة الثالثة عصراً، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في دعم مختلف الأحداث، وتقف وراء نجاح كل الفعاليات التي ينظمها النادي، ويشهد سباق اليوم مشاركة ما يصل إلى 75 قارباً على متنها ما يزيد على 1200 بحار سيجسدون اليوم ملحمة الماضي في مياه الخليج العربي قبالة شواطئ دبي، حيث سينطلق السباق من خط البداية في عمق الخليج العربي، باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي في النادي، مع بداية الموسم الرياضي البحري، بجميع الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، متمنياً للجميع التوفيق، وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة في إخراج الحدث، في أجمل صورة، خاصة وأنه يمثل كرنفال افتتاح الموسم الجديد، ووجه حارب الشكر الجزيل إلى الجهات المتعاونة مع النادي في إنجاح كل الفعاليات في الموسم الحالي والمواسم الماضية، والتي تمثل بحق شركاء النجاح في مسيرة العطاء الثري للنادي.

تجهيزات

وأوضح هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومشرف عام السباق، أن كل التجهيزات اكتملت لبدء برنامج سباقات الموسم الجديد، والذي سيكون حافلاً ومثيراً بداية من اليوم وحتى موعد الختام ، مع إقامة السباق الأغلى، حدث القفال ،الذي يطفئ الشمعة 30 هذا الموسم. ودعا القمزي جميع النواخذة والبحارة المشاركين إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني والاطلاع على اللوائح المنظمة والشروط والتي أرسلت لجميع النواخذة عبر رابط إلكتروني للاطلاع، كما نوه على المشاركين بضرورة الوقوف بالصورة الصحيحة في خط البداية.

أكمل فريق عمل مؤسسة دبي للإعلام كل التجهيزات اللازمة لنقل فعاليات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً اليوم، عبر قنوات دبي الرياضية «قناة المشاهير»، والتي ستبث السباق بداية من الثالثة عصراً، وحرصت اللجنة المنظمة على توجيه الشكر إلى عبد الرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية على التعاون والاهتمام وإشادة بجهود عبد الخالق آل خميس مدير العمليات ومحمد سعيد الكتبي مخرج السباق.

بطل

حقق «الوصف 127» بقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش المركز الأول في في الموسم الماضي بمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً