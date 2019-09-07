مروان سنكل: النصر جاهز لبطولات موسم اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر المشرف العام على كرة اليد في النادي أن قطاع كرة اليد في النادي أكمل جاهزيته واستعداده لخوض غمار الموسم الجديد، بهدف المنافسة على كل الألقاب، وتحقيق أفضل النتائج، وتقديم مستوى يليق بتاريخ كرة اليد النصراوية، وكشف أن الفريق الأول لكرة اليد في النادي تم دعمه بعناصر واعدة، كما تم تجديد الثقة في عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون الدفاع عن اللون الأزرق في الملاعب وكل مسابقات اليد، وأضاف أن شركة الألعاب الرياضية في النادي تعوّل الكثير، على خبرة المدرب التونسي المنجي البناي، وهو مدرب مميز له تاريخ مشرّف في مجال تدريب اللعبة، حيث نجح في قيادة فريق الترجي التونسي إلى نهائي أفريقيا في موسم 2012، والجدير بالذكر أن الفريق الأول في النادي كان أنهى الموسم الماضي وهو في المركز الرابع بالترتيب النهائي لبطولة الدوري العام، وحل ثالثاً في بطولة كأس الإمارات، وبلغ نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة.

الأهداف المرجوة

وأوضح مروان سنكل أن إدارة العميد، اعتمدت بشكل نهائي قوائم اللاعبين المحترفين والمقيمين وكل قوائم اللاعبين المواطنين الذين سيخوضون غمار الموسم المقبل في كل الألعاب بالنادي، بهدف مواصلة مشوار البطولات وتشريف النادي محلياً وخليجياً وعربياً، مشيراً إلى أن ألعاب النادي حققت في الموسم الماضي 52 بطولة ولقباً في الألعاب الجماعية والفردية، وأضاف سنكل: تم اعتماد واختيار كل الأجهزة الفنية والإدارية المعاونة لكل فرق النادي بعناية فائقة من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، التي تتناسب مع الاهتمام الكبير وحجم الدعم المرصود من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة.

5 محترفين للفرق

وذكر سنجل أن إدارة الألعاب بالتنسيق مع الخبراء والفنيين والمدربين اعتمدت أيضاً قائمة تضم خمسة محترفين لتمثيل السلة واليد والطائرة في الموسم الجديد، منهم لاعبان أمريكيان للفريق الأول لكرة السلة هما جيلي بوند وجي بي فير، والتونسي مصباح الصانعي لكرة اليد، ومحمد شيخي لفرق الكرة الطائرة، بجانب عدد مميز من اللاعبين المقيمين، وقال مروان سنكل الاهتمام نفسه سيكون بالألعاب الفردية وبكل فرق قطاع السيدات في النادي.