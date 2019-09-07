«دولي السلة» يطلب تنظيم «النخبة» في الإمارات

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

طلب الاتحاد الدولي لكرة السلة من الإمارات استضافة بطولة النخبة العام المقبل والتي تضم أفضل 6 منتخبات في العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم كلاً من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس وفد الإمارات في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيبا)، والتي عقدت أخيراً في الصين على هامش المونديال الحالي مع أندريه أرخانغلسكي الأمين العام للاتحاد الدولي، وأكد المسؤول الدولي أن اختيار الإمارات نابع من السمعة الطيبة في تنظيم أكبر البطولات الرياضية بصفة عامة وكرة السلة على وجه التحديد في الإمارات، مشيراً في ذلك إلى بطولة دبي الدولية التي تقام على مدار 30 عاماً وتعتبر من أقوى البطولات في منطقة الشرق الأوسط، ومن جهته قدم القرقاوي الشكر للاتحاد الدولي على هذه الثقة الغالية، موضحاً أن هذه البطولة العالمية تحتاج إلى استعدادات وميزانية ضخمة والكفاءات الإدارية والفنية في الإمارات مؤهلة لتنظيمها.

اجتماع مشترك

وكشف القرقاوي عن نتائج الاجتماع المشترك الذي ضم جميع رؤساء الاتحادات العربية المشاركة في اجتماعات «فيبا» والتي وصل عددها 20 اتحاداً، لافتاً إلى أن الاتحاد العربي أبدى ملاحظات عدة على غياب بعض الدول عن البطولات التي ينظمها الاتحاد في مقدمتها منتخبات الرجال ما دفعه لتأجيل البطولة التي كانت مقررة هذا العام إلى العام المقبل، وأوضح رغبة كل من لبنان والعراق في تنظيم البطولة المقبلة مع إفساح المجال لباقي الاتحادات العربية للتقدم بطلب الاستضافة، وتطرق رئيس الاتحاد العربي إلى معاناة اتحاده من غياب معظم الدول عن استضافة بطولاته واقتصارها على دول بعينها، منتقداً هذا الغياب، ومطالباً كل الاتحادات العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاعبين واللاعبات العرب، لأن تواجدها بكثافة يساهم بتطوير كرة السلة العربية، كما ركز القرقاوي على الاهتمام بالفئات السنية التي تمثل عصب اللعبة والتواجد في المسابقات المخصصة لهذه الفئة.