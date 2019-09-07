حبيب وداستن يتصارعان على لقب «مونديال الوزن الخفيف»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد صالة «ذا ارينا» بجزيرة ياس ـ أبوظبي الليلة 13 نزالاً، في بطولة العالم للقتال «ufc242» ويتضمن أبرزها مواجهة الروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف، والأمريكي داستن بورايبه بطل العالم المؤقت، في صراع ساخن على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الذي يحمله حبيب محمدوف.

ويلتقي البرازيلي اديسون باربوزا والأيرلندي بول فيلدر، في تحد كبير للبطل الأيرلندي للثأر من منافسه الذي خسر أمامه مرتين عام 2015، وتقام النزالات ضمن مهرجان أسبوع أبوظبي للتحدي الذي اشتمل على فقرات متنوعة برعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي .

نزالات

وتتضمن أجندة النزالات لقاء الروسي إسلام مخاشيف صاحب 5 انتصارات متتالية ضد البرازيلي ديفي راموس ، والروسي ايربيك تايسوموف مع البرازيلي دييجو فيريراويواجه الألماني أوتمان أزيتار «صاحب السجل المميز في الفنون القتالية المختلطة بـ11 فوزاً دون هزيمة» الفنلندي تيمو باكالن، وفي فئة الوزن الثقيل يواجه الأمريكي كيرتيس بلايديز، الروسي شامل عبد الرحيموف، ويلتقي في فئة وزن الديك الألماني خالد طه مع البرازيلي برونو سيلفا، ويلتقي الفرنسي نور الدين طالب مع الروسي مسلم ساليخوف، في فئة الوزن المتوسط.

ترشيح

رشح المقاتل توني فيرجسون حبيب نور محمدوف للفوز في نزال اليوم، مبيناً أن المواجهة ستكون محسومة لمصلحة المقاتل الروسي من ضربة قاضية مزدوجة.