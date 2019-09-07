الشارقة بطل كأس سوبر اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تُوج فريق الشارقة بكأس السوبر لكرة اليد للسنة الثالثة على التوالي بفوزه أمس على شباب الأهلي 26 ـ 24 بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر، ليحصد الشارقة كأس أولى بطولات الموسم، وسيشارك في النسخة الثالثة من «السوبر الخليجي»، ويواجه بطل السوبر البحريني بالمنامة 11 أكتوبر المقبل.

تقدم شباب الأهلي في الشوط الأول 12 - 9، وجاء الشوط الثاني مثيراً وشهد التعادل أكثر من مرة، 17 - 17، و22 - 22، وتفوق الشارقة في النهاية 26 - 24.

وقام سعيد عبدالغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد جلفار رئيس اتحاد اليد بتقليد الشارقة الميداليات الذهبية وكأس النسخة الرابعة ، وشباب الأهلي الميداليات الفضية، وذلك بحضور سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني للعبة، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ، واللواء محمد المري عضو إدارة شباب الأهلي.