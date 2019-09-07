اتحاد السباحة الإماراتي يبحث ونظيره العراقي التعاون المستقبلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، أول من أمس، خالد عبد الواحد رئيس الاتحاد العراقي المعين، في مقر الاتحاد بدبي، وذلك في أول اجتماع يتم بين الجانبين من سنوات، وذلك بغرض بحث العلاقات بين الجانبين وصياغة مذكرة تفاهم بين الجانبين للفترة المقبلة تخدم المنتخبات الوطنية من معسكرات وتبادل الزيارات، وحضر اللقاء خليفة الكعبي المدير المالي لاتحاد الإمارات للسباحة، ومن الجانب العراقي الدكتور ماجد حسن، وقد تناولت الزيارة عدداً من الأمور التنظيمية ووضع السباحة العراقية الفترة الماضية والابتعاد عن المنافسات والرغبة في العودة من جديد إلى ساحة المنافسات وإعداد المنتخبات الوطنية، وأكد رئيس الاتحاد العراقي أنه حرص على أن تكون أول زيارة للاتحاد الإماراتي في بداية رحلة العودة وتكوين جيل جديد من السباحين.