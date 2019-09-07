4000 طالب في الموسم الرياضي للجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي عن مشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 34 جامعة في الموسم الرياضي للجامعات ويتنافسون في 18 لعبة جماعية وفردية على مدار العام وتم تقسيم مسابقات الاتحاد إلى 3 مجموعات مجموعة أبوظبي والعين، مجموعة دبي، ومجموعة الشارقة والإمارات الشمالية.

وأكد علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي أن الاتحاد بصدد وضع أسس وآليات عمل ونظام مسابقات فردية وجماعية تحاكي النظم العالمية في مختلف اللعبات وتجعله في غضون سنوات قليلة من أفضل الاتحادات الرياضية الجامعية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بمقر الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في أبوظبي، وأكد المجتمعون أهمية التواصل مع وسائل الإعلام وإبراز دور الاتحاد في النهوض بالرياضة الجامعية بالدولة وتغطية المسابقات الجماعية والفردية وإنشاء قنوات تواصل اجتماعي لتوسيع قاعدة المتابعين للاتحاد، وضرورة تنمية موارد الاتحاد وجلب رعاة للفعاليات المختلفة المحلية والعربية والإقليمية والدولية التي ينظمها الاتحاد.

تشكيل

ويترأس اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي والعربي للرياضة الجامعية وتضم في عضويتها كلاً من أحمد حمود الغلابي نائب رئيس اللجنة ومدير النشاط الرياضي بجامعة خليفة والدكتور حازم عبدالمحسن المدير الفني للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بجانب عدد من مسؤولي النشاط الرياضي في الجامعات.