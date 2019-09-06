دورة تأهيل مدرّبي المبارزة العرب تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية لإعداد وصقل مدربي المبارزة العرب في دبي برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة ويحاضر بالدورة كل من الخبير العالمي بترو كوكي والمدرب المصري شريف البكري، ومن المتوقع وصول عدد المشاركين في الدورة أكثر من 35 مدرباً ومدربة، ورشح اتحاد الإمارات للمبارزة كلاً من سلطان المازمي وموسي البلوشي لحضور الدورة .

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين المالي للاتحاد العربي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة أن الاتحاد شهد نقلة نوعية كبيرة بفضل جهود الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وقالت الدورة الحالية تكمل منهج تطوير وإعداد المدربين العرب، ويشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية وشرح بالفيديو بمسرح الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وتقام المحاضرات والدروس العملية في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي.

ويتضمن اليوم الأول محاضرة عن الهجوم البسيط والهجوم المركب للمدربين، ويخصص اليوم الثاني لمحاضرات ودروس في الفينت والدفاعات والهجوم المركب، ويشمل اليوم الثالث عن دروس في التحضير للهجوم وللدفاع وتختتم الدورة باختبار لقياس مدى استيعاب الدارسين والمدربين للبرنامج.