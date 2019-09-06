عيسى بن هويدن: كلباء دخل تاريخ «جودو العرب»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكد عيسى موسى بن هويدن أمين السر العام لنادي اتحاد كلباء أن فوز فريق النادي الصاعد بكأس المركز الثالث البرونزي على مستوى الناشئين في البطولة العربية للجودو بتونس، إنجاز جدير بالاهتمام، وأشار إلى أن الإنجاز يمثل حافزاً للفريق لمواصلة تفوقه وصدارته لجودو الإمارات، وخاصة أن الإنجاز أدخله تاريخ اللعبة ليكون أول فريق يعود بتلك الحصيلة من الميداليات في تاريخ هذه البطولة العربية العريقة، وقال: جاءت هذه الميداليات أمام فرق عربية لها تاريخ حافل في مجال اللعبة، وكان حماس وإصرار فريق كلباء الصاعد بحجم التحدي، اعتاد أبطاله على تحقيق مثل تلك الألقاب في جميع مشاركاته على المستوى الفردي أو ضمن المنتخبات الوطنية، وفي أي منافسة حيث إن لديه هدفاً واضحاً يتمثل في تحقيق الفوز.

وأهدى بن هويدن الإنجاز إلى قيادات النادي، تقديراً للدعم والمتابعة للفريق الذي واصل تألقه الخارجي مواصلة للنتائج الرائعة التي تحققت على المستوى المحلي في المواسم الأخيرة.

إشادة

وأشاد بن هويدن بجهود أفراد البعثة بالبطولة ، وضمت عبد العزيز يوسف بوصيم مشرف الألعاب الفردية وإداري الفريق إبراهيم أحمد البيرق، بجانب الجهاز الفني المكون من جعفر النخلي ومحمد حلمي والفريق البطل المكون من عيسى محمد جميل وأحمد جاسم وراشد الحوسني وزايد فيصل وعبد الله سعيد حارب وعبد الرحمن حمو وسعيد الشامسي وعبد الله بن حمو.