شباب الأهلي والشارقة في «سوبر اليد» الليلة

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فريق الشارقة بطل دوري كرة اليد وحامل اللقب، مع شباب الأهلي ثاني كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة على كأس السوبر، في نسختها الرابعة ويحصل الفائز على الكأس التي تمثل بوابة العبور لتمثيل الدولة في السوبر الإماراتي- البحريني «الخليجي»، والمقرر إقامته مبدئياً 11 أكتوبر المقبل في مملكة البحرين.وأنهى اتحاد اليد الاستعدادات للمباراة، ووجه الدعوة للعديد من الشخصيات الرياضية لحضور المباراة ومراسم التتويج في البطولة، وكان الجزيرة حقق لقب النسخة الأولى بالموسم 2015- 2016، والشارقة لقب 2017- 2018 و2018- 2019.

وأكد التونسي سامي السعيدي مدرب الفريق أن الإعداد للموسم انطلق منتصف يوليو الماضي بتدريبات محلية وخوض مباريات ودية مع أندية الدولة، وانتظم اللاعبون في معسكر خارجي في تونس على مدار أسبوعين وقال: لعبنا 4 مباريات ودية مع الفرق التونسية، استهدفت رفع معدلات الياقة البدنية، ورسخت الجوانب الفنية لمزيد من الانسجام بين الجميع للوصول بالفريق لأعلى درجات النجاح والحمد لله ووقفنا لدرجة كبيرة على جاهزية الفريق.

وأضاف: فريقنا كامل العدد إلى جانب تعاقدنا مع المحترف التونسي معروف الجيلاني، وإلى جانب البحريني محمد حبيب بفئة المقيمين، والثقة كبيرة بهذه الكوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات. وأشار إلى أن الكفة متعادلة لدرجة كبيرة بيننا وبين الشارقة، ويعرف كل منا مكامن القوة والضعف، وسبق أن وصل فريقنا لنهائي البطولة مرتين سابقتين، ولم يحالفه التوفيق بحصد اللقب، ونسعى للفوز باللقب.

وعن نظرته للمنافس اليوم قال: الشارقة، هو بطل رباعية الموسم الماضي وحامل لقب السوبر، ونناشد جماهير النادي بمساندة الفريق.

تحضيرات

من ناحية أخرى بدأ فريق الشارقة تحضيراته، من خلال تجمع اللاعبين، أغسطس الماضي واستعد للموسم بقيادة المدرب الجزائري سفيان حيواني ومساعده جاسم محمد والإداري عمران عبد الله إلى جانب استمرار محترفه المصري علي الزين، والذي شكل دعامة مهمة للفريق الى جانب تعاقده مع البحريني علي ميرزا بفئة المقيمين.

وتمنى سفيان حيواني أن يحقق فريقه اللقب، وأكد أن المهمة ليست بالسهلة، ولكنها بالوقت نفسه ثمن العزيمة والإصرار التي تسود أروقة الفريق منذ توليه المهمة بالإضافة للدعم الكبير والتواجد بشكل متواصل لقيادة النادي، التي وفرت له كل متطلبات النجاح لحصد مزيد من البطولات والتي لا تغيب عن قلعة الشارقة، إلى جانب عشاق الملك.

الحكام

أكد عبد الله الكعبي رئيس لجنة الحكام باتحاد اليد اختيار الحكم الدولي إسماعيل سالم والقاري محمد ناصر،لإدارة مباراة السوبر، ويوجد على الطاولة الحكمان نبيل عبد الله وعلي جعفر والمراقب الفني جمال الشامسي.