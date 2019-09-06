علي الفلاسي: الفئات المستثناة تجذب الجماهير إلى مدرجات الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توقع علي الفلاسي أمين السر العام المساعد لاتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة الأحداث الرياضية بالاتحاد، أن يكون الموسم المقبل، أكثر اختلافاً وقوة، وتنافساً على الألقاب عن مواسم كثيرة سابقة، مع السماح للفئات المستثناة بالمشاركة في المباريات، وفق اللائحة المعتمدة من قبل اتحاد الكرة الطائرة، خاصة على صعيد اللاعب المقيم، مؤكداً أن الاتحاد أصدر اللائحة المتكاملة الخاصة بضوابط تطبيق قرار صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بالسماح لفئات جديدة بالمشاركة في المسابقات المحلية للرجال والسيدات.

وأوضح أن أبرز شروط المشاركة في تلك اللائحة، هو أن يقدم اللاعب وثيقة لا مانع من اتحاد بلاده إذا كان قد سبق له المشاركة في أحد المنتخبات في بلاده، وألا يكون قد سبق له التسجيل كلاعب محترف في الإمارات، وأنه يسمح لكل فريق بالمشاركة في المباراة بلاعب مقيم أو لاعب من مواليد الدولة، إلى جانب اللاعب المحترف الأجنبي، بينما يعامل اللاعبين أبناء المواطنات، معاملة اللاعب المواطن.

تدعيم

وأكد علي الفلاسي، أن أندية الدولة تكثف جهودها الحالية، بحثاً عن تدعيم صفوفها بصفقات مميزة من اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة، وأن هناك أندية بالفعل أكملت صفقاتها، بما يبشر بموسم قوي يعيد البريق إلى اللعبة، مشيراً إلى أن اتحاد الطائرة، يعمل في السنوات الأخيرة، على محاولة اجتذاب الجماهير للعودة إلى ملاعب الطائرة.

وقال: مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة للرجال، والتي تدشن منافسات الموسم الجديد، ستقام على صالة نادي الجزيرة بين العين بطل الدوري العام، والأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في السابعة من مساء يوم 13 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ستبدأ منافساتها يوم 14 من الشهر نفسه، بنظام دوري من دور واحد في كل مجموعة من المجموعتين، على أن يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

جولة

أضاف، أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، سوف تشهد مشاركة 10 أندية، تم توزيعها على مجموعتين، لتضم المجموعة الأولى أندية العين وبني ياس والنصر وحتا والظفرة، والمجموعة الثانية أندية شباب الأهلي والجزيرة والوصل وعجمان والوحدة، وأن الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي، ستشهد مواجهات بني ياس مع الظفرة والنصر مع حتا ضمن المجموعة الأولى، والجزيرة مع الوحدة والوصل مع عجمان ضمن المجموعة الثانية.

توقيت

أوضح علي الفلاسي أن اتحاد الكرة الطائرة، حدد توقيتات لانتقالات اللاعبين خلال الموسم الجديد، وأهمها إغلاق باب إعارة اللاعبين آخر فبراير المقبل، بما يضمن حالة من الاستقرار في المرحلة الحاسمة للصراع على بطولتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في نهاية الموسم.