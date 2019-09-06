اتحاد الشطرنج يستعرض خطة نشاطاته المحلية والخارجية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد، وبحضور عبدالعزيز الخوري نائب رئيس الاتحاد، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد والأعضاء عبدالله عبدالرحمن وفوزية عباس وطارق خوري وهشام الطاهر.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد عدداً من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من اللجان العاملة بالاتحاد، واستعرض المجلس خطة النشاط المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة والدورات التدريبية المعتمدة مع مركز إعداد القادة واستعدادات الجهاز الفني، كما تم الاطلاع ومناقشة واعتماد التقارير الدورية الإدارية والمالية.

كما تم في الاجتماع اعتماد نتائج بطولة الإمارات الفردية للرجال والتي استضافها نادي الشارقة الثقافي مؤخراً، وأحرز لقبها عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج ومنتخب الناشئين.

كما أشاد مجلس الإدارة بتصدر منتخب الإمارات للترتيب العام في بطولة العرب للناشئين التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الأردنية وحصول المنتخب على الميدالية الذهبية في الترتيب العام، وذلك بعدما أحرز اللاعبون 14 ميدالية ملونة، وهو ما يمثل استمراراً لإنجازات الاتحاد التي تشهد طفرات متلاحقة على صعيد المشاركات الخارجية، كما أشاد الاجتماع بالجهازين الإداري والفني ودورهما في تطوير وتأهيل الحكام من خلال المشاركات الناجحة لحكام الإمارات في البطولات القارية وثمن أعضاء مجلس الإدارة تقدير الاتحاد الدولي للعبة لنظيره اتحاد الإمارات باختيار الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم نائباً لرئيس الحكام في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2019 في مدينة خانتي مانسيسك – روسيا.