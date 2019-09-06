كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تنطلق اليوم بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وتشهد نزالات البطولة مشاركة واسعة من رياضيي الجوجيتسو وأبرز المواهب بالدولة الذين يتطلعون إلى المنافسة على اللقب الأغلى على الساحة المحلية، إذ يصل مجموع جوائز البطولة 600 ألف درهم، وتشمل المنافسات الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين «تحت 18 عاماً» والرجال «فوق 18 عاماً».

وتأتي الجولة الافتتاحية للبطولة في أعقاب الجولة الأولى من بطولة كأس نائب رئيس الدولة التي اختتمت أخيراً، وشهدت مشاركة أكثر من 150 رياضياً من 13 نادياً من جميع أنحاء الدولة.

وتصدرت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو منافسات الجولة بخمس ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات، وجاء نادي العين بالمركز الثاني يليه نادي بني ياس.