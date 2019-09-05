منتخب الجودو يبدأ معسكر الإعداد في سوسة

المصدر: سوسة - البيان الرياضي

يبدأ اليوم في مدينة سوسة التونسية معسكر إعداد منتخب الإمارات للمراحل العمرية للجودو استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الكويتي للجودو اعتبارا من 25 سبتمبر الحالي، والتي تعقبها المشاركة في البطولة العربية للجودو التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان اعتبارا من الأول وحتى الخامس من نوفمبر المقبل، فيما عادت بقية البعثة للبلاد مساء أول من أمس.

وعلى جانب آخر واصل فريق اتحاد كلباء تألقه في البطولة العربية المفتوحة للأندية والمنتخبات العربية للجودو لمختلف المراحل العمرية التي اختتمت مساء أول من أمس بصالة قصر الرياضة في تونس، وجاء تألقهم على مستوى البراعم والتي أعقبتها منافسات الأشبال.

وجاء التفوق الكلباوي بإضافة ثلاث ميداليات ملونة لرصيد جودو الإمارات في البطولة على مستوى الفرق والفردي، فقد حصل فريق براعم كلباء على برونزية المنافسة، بينما حصل اللاعب الواعد خالد وليد على فضية منافسات البراعم للفردي، ونال زميله راشد الحوسني الميدالية البرونزية، مما رفع رصيد فريق اتحاد كلباء في البطولة العربية إلى 5 ميداليات ملونة من بينها فضية أحمد جاسم على مستوى الناشئين وبرونزية فريق الناشئين للفرق، والذي يمثل إنجازاً جديراً بالاهتمام، بعد أن ضمت البطولة العربية المفتوحة أندية عريقة في مجال اللعبة من مصر والسعودية والكويت والجزائر وتونس والمغرب وغيرها.

وثمن عيسى موسى بن هويدن أمين السر العام رئيس البعثة، النتائج التي حققها فريق الأمل الكلباوي الذي يمثل ركيزة المنتخبات الوطنية العمرية لجودو الإمارات، مشيداً بجهود ورعاية اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بجانب دعم واهتمام رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، مما كان له الأثر في مواصلة التألق في مجال اللعبة على كافه المستويات.

وضمت بعثة فريق نادي اتحاد كلباء 8 لاعبين هم: عيسى محمد جميل وأحمد جاسم وراشد الحوسني وزايد فيصل وعبد الله سعيد حارب وعبد الرحمن حمو وسعيد الشامسي وعبد الله بن حمو، والجهاز الفني المكون من جعفر النخلي ومحمد حلمي بجانب الطاقم الإداري.