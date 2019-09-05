جلفار: توجه لمنح الإمارات حق استضافة بطولات كبرى في كرة اليد 2020

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

أكد محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد أن كبار المسؤولين عن اللعبة على المستوى الآسيوي والعربي والدولي يرغبون في منح الإمارات حق استضافة البطولات الكبرى خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال حضور جلفار نهائي بطولة «سوبر غلوب» والتي لبى خلالها دعوة من محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، والذي جمع بين فريقي برشلونة الإسباني وكيل الألماني والتي انتهت بفوز فريق برشلونة 34 -32 وتتويجه بكأس البطولة التي احتضنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة على مدار أسبوع.

وشارك جلفار في مراسم التتويج، حيث سلم كأس أفضل لاعب بالبطولة للاعب نادي الزمالك المصري يحيى الدرع، في ختام البطولة التي شهدت مشاركة 10 أندية من ثماني دول وست قارات تمثل النخبة على مستوى العالم.

وأعرب جلفار عن سعادته بهذه الدعوة والتي منحته الالتقاء مع القائمين على اللعبة بمختلف المستويات ومنهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد ومحمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد والعديد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الحدث الدولي.

وأوضح أنه بحث مع الجميع كل السبل التي تستهدف مستقبل اللعبة بدولتنا خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن هذه اللقاءات فتحت آفاقاً عريضة لمستقبل أفضل للعبة بدولتنا وسيتم ترجمتها على أرض الواقع بالعديد من الجوانب الإيجابية بتبادل الخبرات من خلال إقامة العديد من الدورات التي تصب في مصلحة كوادر اللعبة، إلى جانب إقامة المعسكرات وحتى المشاركة في العديد من البطولات والتي تعود على لاعبينا في الأندية والمنتخبات بالعديد من الفوائد وتصب في النهاية بمصلحة المنتخبات الوطنية، في الوقت القريب، حيث يستعد منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 ولغاية 30 يناير 2020، والمؤهلة لبطولة كأس العالم والمقررة إقامتها في جمهورية مصر العربية 2021.