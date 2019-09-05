«الشاهينية» تتصدر الشوط الرئيسي للايذاع بـ«تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت صباح أمس، تحديات الجولة الأولى من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، وشهد ميدان المرموم تحفة ميادين الهجن، منافسات سن الايذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً شهدت تنافساً مثيراً بين جميع الشعارات الكبرى.

ونجحت «الشاهينية» المملوكة لهجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي في حسم صدارة الشوط الرئيسي للايذاع البكار المحليات بعد أن قطعت مسافة الـ 4 كيلومترات في توقيت زمني قدره 6:15:5 دقائق، وبالمقابل جاء الظهور القوي لهجن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم في ثاني الأشواط والذي خصص للبكار المهجنات، حيث قدم المضمر محمد سعيد بن حلوة «السايحة» في المقدمة بزمن بلغ 6:06:2 دقائق.

وكانت ثنائية الأشواط الرئيسية للجعدان من نصيب هجن النايفات، وقاد راشد حلفان المري «شهلول» إلى صدارة الايذاع الجعدان المحليات بزمن قدره 6:10:9 دقائق، وعاد المضمر نفسه ليحسم صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات عبر «شهلول» الآخر والذي قطع مسافة السباق في توقيت 6:04:8 دقائق.

وذهب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط إلى «الخطاف» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر المتميز سيف عتيق العميمي متصدراً الشوط السابع للايذاع الجعدان المحليات في زمن قدره 6:01:7 دقائق.