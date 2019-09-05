تنس الإمارات يغادر إلى الأردن للمشاركة في «ديفيز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر إلى الأردن اليوم بعثة المنتخب الوطني للتنس للمشاركة في بطولة كأس ديفيز للرجال والشباب والناشئين، والتي تقام خلال الفترة 11-15 سبتمبر الجاري، ويضم وفد منتخب الإمارات خمسة لاعبين وتضم البعثة كلاً من مدير المنتخب محمود خليفة وقائد الفريق ومدربه عمر العوضي وحمد عباس جناحي وفهد عباس جناحي ومحمود نادر وعبد الله أهلي وأخصائي العلاج الطبيعي مروان دوزي، وستقام قرعة البطولة في العاشر من الشهر الحالي تمهيدا لانطلاق المنافسات، حيث تم وضع منتخب الإمارات على رأس المجموعة الرابعة وتلعب المنافسات بنظام الدوري من دور واحد وبواقع مباراتين في الفردي ومباراة أخرى في الزوجي في كل مواجهة مشتركة.

وسينتظم المنتخب بمعسكر تدريبي خارجي مكثف في الأردن ترقبا للمشاركة في منافسات بطولة كأس ديفيز، يقام في ملاعب البطولة للحفاظ على الجاهزية الحالية.

يذكر أن لاعبي المنتخب أكملوا مؤخرا معسكرا تدريبيا استمر لشهرين أقيم في أكاديمية الحبتور في دبي، إضافة إلى استعداد خاص للاعب عمر العوضي أقيم في لندن.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي أن توجيهات الشيخ حشر المكتوم رئيس مجلس الإدارة أن يكون الغرض من المشاركة في البطولة والتي تعتبر من أقوى وأهم البطولات التي يشارك فيها تنس الإمارات تحقيق نتائج إيجابية، مبينا: «تطلعاتنا لمشاركة إيجابية حافلة بالنتائج والمكتسبات ومنها المشاركة من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة، إضافة إلى المزيد من تجارب الاحتكاك لتطوير المنتخب»، ومثنيا على الجهود التدريبية والإدارية المميزة التي بذلها الجهازان الفني والإداري للارتقاء بإمكانيات لاعبي المنتخب الفنية والذهنية، داعيا أفراد المنتخب للمزيد من الروح الرياضية العالية التي ميزت مشاركاتهم في البطولات الدولية داخل وخارج الدولة، وأكد أحمد أهلي أن أفراد منتخب الإمارات يعدون نواة لمستقبل واعد لتنس الإمارات وغالبيتهم من الموهوبين بأعمار مبكرة، داعيا اللاعبين لتحقيق مشاركة طيبة تليق بالنقلة النوعية للعبة في الدولة.

من جهته أكد مدير المنتخب محمود البلوشي جاهزية المنتخب بشكل كامل، وأنهم يتطلعون لمشاركة إيجابية هادفة، مقدما شكره لمجلس الإدارة لتوفير كل عناصر الاستعداد الفني قبل المشاركة.