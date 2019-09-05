انطلاق بطولتي «رئيس الدولة» و«أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الجهة الرسمية المنظمة لرياضة الجوجيتسو في الدولة، عن تواصل فعاليات موسم 2019-2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال تنظيم الجولات الافتتاحية لاثنتين من أهم البطولات على الساحة المحلية، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة أم الإمارات في أبوظبي، وتشهد نزالات البطولتين مشاركة واسعة من رياضيي الجوجيتسو من الجنسين ومن مختلف الأوزان والفئات العمرية.

وتنطلق الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو غداً، في مبادلة أرينا - مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتستضيف البطولة مجموعة من أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة، للتنافس بنظام الحزام المفتوح وضمن فئات الناشئين (تحت 18 عاماً) والرجال (فوق 18 عاماً). أمّا الجولة الأولى من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، المخصصة للسيدات، فتنطلق بعد غدٍ، في صالة مبارك بن محمد الرياضية بأبوظبي.

وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات (تحت 16 عاماً) و(تحت 18 عاماً) و(فوق 18 عاماً) خلال فعاليات البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 330 رياضية من تسعة أندية مختلفة على مستوى الوطن.

فخر

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يفخر اتحاد الإمارات للجوجيتسو برؤية هذا العدد الكبير من المواهب الوطنية التي تتطلع إلى المنافسة على أغلى الألقاب خلال الأيام القادمة. وستشهد النزالات تمثيلاً رائعاً للرياضيين من كلا الجنسين، وهو ما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة في الدولة وخارجها».

وأضاف: «تحمل هذه الفعاليات أهمية بالغة كونها تساعد الرياضيين على صقل مهاراتهم على المستوى المحلي، وبالتالي الاستعداد الأفضل لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

ومع أننا في بداية الموسم الرياضي الذي تحفل أجندته بالكثير من الفعاليات الشيقة والمرتقبة، غير أنّنا نتوقع ظهور مستويات مشرفة من القدرات الفنية، وتُعتبر هذه البطولات فرصة مثالية للرياضيين والجماهير على حد سواء للتعرف على رياضة الجوجيتسو بشكل أكبر واكتساب قيمها التي تنعكس إيجاباً على المستوى البدني والذهني والمجتمعي».

وتابع البطران: «بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة على مختلف الساحات، وما تحققه من إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز، فإننا نواصل السعي إلى توفير البيئة الملائمة للمرأة وتمكينها من إثبات نفسها على الساحة الرياضية. ويتيح تنظيم بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات أمام المرأة إمكانية ممارسة رياضة الجوجيتسو والتطور فيها إلى أبعد الحدود».

عطلة نهاية الأسبوع

وتأتي الجولات الافتتاحية لبطولتي كأس رئيس الدولة وأم الإمارات للجوجيتسو في أعقاب الجولة الأولى من بطولة كأس نائب رئيس الدولة التي اختتمت أخيرا، وشهدت مشاركة أكثر من 150 رياضياً من 13 نادياً من جميع أنحاء الدولة.

وستجري الجولة الثانية من هاتين البطولتين في عطلة نهاية الأسبوع بتاريخ 7-8 فبراير، وتليها الجولة الثالثة في عطلة نهاية الأسبوع في 13-14 مارس. علماً أنّه تم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى يصل مجموعها إلى 600 ألف درهم إماراتي لبطولة كأس رئيس الدولة و300 ألف درهم إماراتي لبطولة أم الإمارات.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تنطلق بطولة التسامح للجوجيتسو من 26 ولغاية 28 سبتمبر الجاري. وتُعتبر البطولة أحدث المنافسات على جدول فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتتيح المشاركة لكافة لاعبي الجوجيتسو ممن لم يتجاوز عمرهم 18 عاماً، والذين جرى تصنيفهم وفق فئات الأطفال والبراعم والناشئين.