الشعفار يشيد بجهود لجان «آسيوي الدراجات»

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

أشاد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات بجهود نواب وأعضاء المكتب التنفيذي لآسيوي الدراجات، وأثنى على عملهم الدؤوب بروح الفريق الواحد وتعاونهم اللافت من أجل دعم مسيرة الدراجة الآسيوية والارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات.

كما أشاد بجهود رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الاتحاد القاري والكوادر الفنية والإدارية باتحاد الإمارات، وأكد أن جهودهم أثمرت عن نجاح كافة بطولات وأنشطة الاتحاد، متمنياً تواصل الجهود لكي تحقق الدراجة الآسيوية المزيد من الإنجازات.

وقدم الشكر للاتحادات الآسيوية التي تتعاون مع الاتحاد القاري، وتحرص على نيل شرف استضافة البطولات والأنشطة والدورات التي ينظمها الاتحاد سنوياً.