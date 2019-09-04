«جوجيتسو الإمارات» يشارك في مونديال الأشبال وبطولة البلقان

المصدر: أبوظبي - وام

قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي المشاركة في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة التي ستقام في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، وبطولة البلقان للناشئين تحت 18 سنة التي ستقام في المدينة نفسها وخلال الفترة ذاتها وتم اختيار 26 لاعباً لتمثيل المنتخبين في تلك البطولة، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري المرافقين.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن بعثة منتخب الناشئين ستضم 13 لاعباً وهم حمد الشحي ومحمد الشحي في وزن 38 كجم، وسهيل إسماعيل في وزن 42 كجم، ومحمد الكتبي ومحمد العامري تحت 46 كجم، وراشد الشحي في وزن 50 كجم، وحمدان المنصوري وزايد الشامسي وزن 55 كجم، وفرج العولقي وسعود الحوسني تحت 60 كجم، وسلطان الحوسني في وزن 66 كجم، وسيف المنصوري في وزن تحت 73 كجم، وسلطان الشامسي في وزن فوق 73 كجم.

فرص

وعن منتخب الناشئين تحت 18 سنة الذي سيشارك في بطولة البلقان، أوضح المنهالي أنه يضم 13 لاعباً أيضاً وهم خالد بن شملان في وزن 46 كجم، ومايد الشحي وعمر السويدي في وزن 50 كجم، وأحمد الزعابي وعبدالرحمن ناجي في وزن 55 كجم، وخالد الشحي في وزن 60 كجم، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن 66 كجم، وهزاع القبيسي ومحمد المنصوري في وزن 73 كجم، وسالم مبارك في وزن تحت 81 كجم، وسعيد القبيسي ونايف المنصوري في وزن فوق 81 كجم.

وحول برنامج إعدادهم للبطولتين، قال: تم اختيار اللاعبين بناء على تقارير المدربين في الأندية ومدربي المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أن المعسكر سيستمر حتى موعد السفر إلى بوخارست في تاريخ 11 سبتمبر الجاري.

منافسة

وعن الهدف من المشاركة في تلك البطولة.. قال المنهالي: هدفنا دائماً المنافسة على المراكز الأولى وصعود منصات التتويج، وخصوصاً في تلك المراحل السنية التي تعودنا فيها حصد الميداليات في كل المحافل، ولا سيما أن الإمارات تملك أفضل برامج نشر وتطوير اللعبة في العالم باعتراف الاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما أنها تملك أفضل برامج لتأهيل وصناعة الأبطال.