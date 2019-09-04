ناشئو كلباء يحرزون برونزية في «عربية الجودو» بتونس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق فريق اتحاد كلباء للناشئين للجودو إنجازاً غير مسبوق لجودو الإمارات بانتزاعه الميدالية البرونزية على مستوى الفرق العربية العريقة في بطولة تونس للأندية العربية، وقد نجح فريق اتحاد كلباء في تحقيق سلسلة من الانتصارات في الدور التمهيدي للمنافسة، وفي المرحلة الثانية، خسر أمام الفريق التونسي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/‏‏‏3، ثم تخطى فريق القادسية الكويتي بنتيجة 3/‏‏‏صفر، ليحرز الميدالية البرونزية، ومثل الفريق كل من أحمد جاسم وراشد الحوسني وعيسى جميل، وتلقت بعثة جودو الإمارات التي رأسها محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد عضو الاتحاد العربي للجودو، تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، والذي أشاد بإنجاز اتحاد كلباء للجودو، مواصلة لتألقه على كافه المستويات.