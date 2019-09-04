المارينا مول تشهد ختام أسبوع أبوظبي لتحدي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

اختتمت أمس فعاليات عرض الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي في المارينا مول أبوظبي على مدى يومي 2 و3 سبتمبر الجاري. وشهدت البطولة مجموعة من النزالات المثيرة التي حظيت باستحسان جمهور واسع من عشاق اللعبة، وسط ظهور مميز لنجوم الإمارات الذين خطفوا الأضواء وحققوا مجموعة من الميداليات الملونة خلال المنافسات.

وتضمنت الجولة النهائية أربعة نزالات جمعت بين سلطان الشامسي وخالد الأميري في النزال الأول، حيث تمكن الشامسي من حسم اللقاء والفوز بالميدالية الذهبية. وتميز اللقاء الذي جمع راشد الشحي بخالد الشحي بتقارب في المستوى إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لـخالد الشحي الذي أضاف ميدالية ذهبية جديدة إلى مسيرته.

وفي النزال الثالث الذي جمع سعود الحمادي بمحمد القبيسي، تمكن الحمادي من حسم اللقاء والفوز بالذهب. وشهد النزال الأخير الذي جمع بين النجم الإماراتي محمد السويدي، واللاعب البرازيلي ثاليسون أرواجو صخباً جماهيرياً وتشجيعاً حاراً نظراً لقوة المتنافسين، حيث انتهى النزال بتفوق السويدي في إنجاز جديد لجوجيتسو الإمارات.

اقبال جماهيري

من جانبه، أشاد سعود الحمادي الحائز على الميدالية الذهبية في فئة وزن الوسط بالبطولة والإقبال الجماهيري الرائع الذي أضفى نكهة خاصة على المنافسات. وأكد أن البطولة أضافت إلى رصيده الفني الكثير لا سيما أنها جمعت نجوماً بارزين من المنطقة والعالم. كما تقدم الحمادي بجزيل الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على جهوده المتميزة في توفير المناخ المثالي للاعبي الإمارات للتقدم والتطور في هذه الرياضة.

بدوره، قال البرازيلي ثاليسون أرواجو حامل فضية وزن الوسط أنه وبالرغم من الخسارة أمام نظيره الإماراتي محمد السويدي إلا أن استمتع بوقته كثيراً خلال البطولة وأبدى إعجابه بالتنظيم الرائع والمستوى الفني الكبير الذي أظهره المشاركون، وأشاد بشكل خاص بتطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.