100 سباق بحري في الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، الروزنامة الموحدة للأحداث الرياضية البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، في إطار جهوده لتنسيق الفعاليات والإشراف على كل الأنشطة المحلية بما يضمن النجاح لها دون حدوث أي تضارب بينها، ويتضمن برنامج سباقات الموسم الجديد، 100 سباق، تنظمها الأندية البحرية في الدولة، تتنوع بين السباقات المحلية التراثية في الشراعية المحلية وقوارب التجديف المحلية، وأيضاً السباقات الحديثة، والمتمثلة في الزوارق السريعة، بمختلف أنواعها والدراجات المائية والتزلج على الماء، كما تشمل الروزنامة الموحدة العديد من الأحداث العالمية، من بينها بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وبطولة العالم للفورمولا2 والجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس»، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم للموتو سيرف، وهنالك الكثير من الفعاليات الدولية، أهمها بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وبطولة الفجيرة لصيد الأسماك الدولية.

أبرز الأحداثويترقب عشاق الرياضات البحرية، إقامة الكثير من الفعاليات الكبيرة لاسيما الحدثين المهمين في السباقات المحلية التراثية وهي سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في أبريل أو مايو المقبلين، وسباق دلما التاريخي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في شهر أكتوبر المقبل، ومن أبرز الأحداث التي تقام للمرة الأولى، سيكون سباقات بطولة الإمارات للزوارق السريعة للفورمولا 4 والتي ستنظم في أبوظبي يومي 29-30 نوفمبر المقبل.تعاون الأندية.

ووجه حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد الشكر الجزيل إلى مجالس الإدارات في الأندية البحرية في الدولة على تعاونها التام في تقديم كل التفاصيل الخاصة بالسباق والتنسيق من أجل إيجاد موعد مناسب، الأمر الذي يؤكد مدى التعاون والمسؤولية والتفهم الكبير، وأعرب عن أمنياته للجان المنظمة في الأندية البحرية المختلفة وجميع المشاركين من نواخذة وبحارة وأطقم ومتسابقين التوفيق والنجاح في تقديم موسم ناجح واستثنائي تتواصل به الصورة المتميزة التي تركها الجميع في المواسم الماضية، ونشهد فيه كذلك استمرار الطفرة المتميزة في النتائج والتنظيم خلال الأحداث والفعاليات الدولية والعالمية التي تقام على مياه الإمارات.