هجن العاصفة تحصد الصدارة في «تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دشنت الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، وذلك من خلال تحديات سن اللقايا والتي أقيمت، صباح أمس، على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كم، وكان «الناموس» في التحدي الرئيسي والمخصص للبكار المحليات من نصيب مؤسسة هجن العاصفة، وذلك عندما قدم المضمر المتميز غياث الهلالي «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت وقدره 5:58:4 دقائق.

وأعلنت هجن النايفات القادمة من السعودية عن جاهزيتها للموسم الجديد بعد فوز «شهلولة» بقيادة المضمر راشد حمد حلفان المري بناموس اللقايا البكار المهجنات في الشوط الثاني وذلك بزمن بلغ 6:12:1 دقائق، وعادت هجن العاصفة إلى الصدارة مجدداً في الشوطين الثالث والرابع، حيث تمكن «شاهين» من الحصول على صدارة اللقايا الجعدان المحليات تحت قيادة غياث الهلالي محققاً توقيتاً وقدره 6:02:4 دقائق، فيما حسم «شاهين» الآخر بالشعار الأسود والأبيض لمؤسسة هجن العاصفة المركز الأول في رابع الأشواط والمخصص للجعدان المهجنات، حيث وصل إلى خط النهاية بزمن بلغ 5:58:2 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بالاشتراك مع «بطاش» لهجن زعبيل، والذي قاده المضمر راشد محمد مروشد لصدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات.

وتختتم اليوم الجولة الأولى لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، وذلك من خلال تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي ستقام على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كم.