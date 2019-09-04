فتح التسجيل في دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل، والتي تتضمن منافسات 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، أول من أمس، في فندق ماريوت الجداف، بحضور سارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس ومديرة الدورة، كما حضرتها منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، وحاضر فيها جمال السويسي مسؤول اللجنة الفنية بالدورة، وآمنة الخالدي.

شرح لوائح الدورة

وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة، كما أعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات.

مشاركة واسعة

وقالت لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة: نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من قبل منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الورشة، وهذا دليل على أن الدورة قد حققت نجاحاً كبيراً ولاقت صدى واسعاً بين أوساط السيدات في جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتم إضافة لعبتين جديدتين إلى برنامج منافسات الدورة وهما، الكروسفيت وألعاب التحدي، وذلك لزيادة التنوع في الرياضات، وإتاحة الفرصة للمشاركات للتنافس في الرياضة التي يحببنها، ولزيادة قوة المنافسة والتحدي فيما بينهن.

وأضافت لمياء خان: يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التسجيل في جميع الرياضات المدرجة في الدورة، حيث يمكن لكل الراغبات في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى شهر سبتمبر، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة، ولا شك أن تجمع الموظفات من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي، ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه كأسعد نساء الأرض.

دعوة للتسجيل

وجهت اللجنة المنظمة دعوة للمؤسسات بسرعة تسجيل جميع المنتسبات وتكوين الفرق، في النسخة السابعة من الدورة حتى 03 أكتوبر المقبل، وتعبئة استمارات التسجيل وإرفاق الهوية الإماراتية وجواز السفر وصورة شخصية وشهادة عمل الموظفة، وشهادة اللياقة البدنية، وأتاحت اللجنة المنظمة التسجيل لمنتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى منتسبات مؤسسات القطاع الخاص، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.