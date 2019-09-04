سودربيرج يدخل «التوب 50» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد السويدي سيباستيان سودربيرج لقب بطولة أوميغا الأوروبي ماسترز في سويسرا، ليقطع خطوة مهمة اقتحم فيها قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، ليكون قريباً للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية للموسم، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبهذا الفوز حصد سودربيرج، خريج جولة التحدي الموسم الماضي، 585 نقطة ليقفز 73 مركزاً متقدماً من المركز 120 إلى المركز 47 في «السباق إلى دبي» بمجموع 870.9 نقطة هذا الموسم، ومن جانبه بدا الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي جاهزاً لإحراز اللقب الأوروبي، بعد جولته النهائية.