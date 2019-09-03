«آسيوي الدراجات» يشكل لجنة للقيم ويستعرض الروزنامة

المصدر: دبي- محمود شلبي

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات في اجتماعه أول من أمس، في دبي، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، على تشكيل لجنة للقيم على غرار الموجودة في الاتحاد الدولي، وتضمن الاجتماع الإطلاع على تقارير اللجان العاملة عن الفترة السابقة واستعراض ملفات واستعدادات الاتحادات التي ستستضيف بطولات 2020، حيث تستضيف كوريا الجنوبية البطولة الآسيوية للمضمار وماليزيا بطولة الطريق وتايلاند بطولة الدراجة الجبلية وإندونيسيا لبطولة بي أم أكس، كما تم استعراض بطولات عامي 2021 /‏2022، والاتحادات التي تقدمت لاستضافتها، ومنها الإمارات التي أكدت تنظيم البطولة الآسيوية للطريق لعام 2021، بعد أن نال ملفها أغلبية أصوات أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماع السابق.