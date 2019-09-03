هجن الشيوخ تدشن مشاركتها في تمهيدي المرموم اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ، صباح اليوم، مشاركتها في مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، حيث تتنافس في 14 شوطاً لسن اللقايا لمسافة 4 كم، وأكمل مضمرو المؤسسات الكبرى التحضيرات لهذه الجولة التي من المتوقع أن تشهد تنافساً مثيراً بين مختلف الشعارات، وينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر في جميع أشواط مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جوائز نقدية قيمة، ويحرص سموه على إقامة هذه المكرمة سنوياً قبل بداية الموسم للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة، ولتحفيز ملاك الهجن من خلال التسعيرات والجوائز العينية والنقدية، كما تعزز المكرمة التقارب بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت صباح أمس تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن تمهيدي المرموم، لعدد 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، واستحقت «عنابه» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي الحصول على صدارة الشوط الأول للإيذاع البكار المحليات في زمن قدره 6:03:2 دقائق، وبالمقابل حسمت «شبّابه» بشعار محمد سهيل عويضان العامري الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات مسجلة توقيتاً قدره 5:59:7 دقائق وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، ونجح «مغذي» المملوك لعبد الله محمد عويضان العامري في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات في زمن قدره 6:05:4 دقائق، أما «فدّاع» لسحمي سعيد فلاح الأحبابي فكان هو صاحب المركز الأول للشوط الرابع للجعدان المهجنات بتوقيت 6:04:2 دقائق.