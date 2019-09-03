نزالات مثيرة للجوجيتسو في أسبوع أبوظبي للتحدي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بطولة مصغرة أمس في المارينا مول ضمت 16 لاعباً محلياً ودولياً، وذلك خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، وقبل انطلاق بطولة UFC سبتمبر الجاري، ولاقت متابعة جماهيرية من رواد المركز، وشهدت النزالات المثيرة التي قدمها أبطال الجوجيتسو للوزن الخفيف والمتوسط تفاعلاً كبيراً من الرواد.

تجمع البطولة المصغرة نجوماً للعبة للتنافس فيما بينهم على مدار يومين، واختتم اليوم الأول من البطولة في مركز مارينا مول التجاري بأبوظبي على أن تقام المرحلة النهائية في السادسة مساء اليوم في مركز المارينا مول. وشارك في تصفيات أمس ثمانية لاعبين محليين بالإضافة إلى مثلهم من دول البرازيل ومونتينيجرو (الجبل الأسود) والمغرب واليمن وفلسطين لخوض نزالات مفعمة بالتشويق والحماسة ضمن فئتي الوزن الخفيف والمتوسط.

من جانبه، قال عبدالله الشيباني مساعد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: إن المشاركة تأتي تزامناً مع أسبوع أبوظبي للتحدي ومصاحبة لفعاليات UFC، لافتاً إلى أن منافسات الأمس شارك فيها 8 لاعبين على أن تكون التصفيات اليوم بخروج المغلوب، وتشمل أوزان تحت 69 كجم، وأوزان المتوسط 85 كجم، وحظيت مجموعة اللاعبين بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل تواجد لاعبي المنتخب محمد القبيسي، ومحمد السويدي، بجانب مجموعة أخرى من نجوم اللعبة.

وعن فكرة اختيار المارينا مول لإقامة النزالات وسط الحضور الجماهيري المباشر، قال لا شك في أن الحضور الجماهيري كبير، خصوصاً أن الفكرة جاءت رائعة بإقامتها في واحد من أكبر مولات العاصمة أبوظبي والتي تجذب الزوار على مدار اليوم، لافتاً إلى أنها فكرة جديدة ولاقت إقبالاً من الجماهير.